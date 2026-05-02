Shot: Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы

Боевую гранату обнаружили у мусорного контейнера на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Shot.

По данным источников, находку сделали жители дома на Ясном проезде в районе Южное Медведково около 19:00. На место прибыли сотрудники полиции, кинологи и саперы, территорию оцепили.

— Саперы после осмотра подтвердили, что граната действительно боевая. Сейчас специалисты готовятся обезвредить снаряд, — говорится в публикации Telegram-канала Shot.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора в Москве. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства.