Shot: Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы

Боевую гранату обнаружили у мусорного контейнера на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Shot.
По данным источников, находку сделали жители дома на Ясном проезде в районе Южное Медведково около 19:00. На место прибыли сотрудники полиции, кинологи и саперы, территорию оцепили.
— Саперы после осмотра подтвердили, что граната действительно боевая. Сейчас специалисты готовятся обезвредить снаряд, — говорится в публикации Telegram-канала Shot.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении теракта против руководителей Роскомнадзора в Москве. Злоумышленники планировали подорвать автомобиль с использованием взрывного устройства.