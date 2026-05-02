В Петербурге задержали подростков, напавших на школьника у торгового центра

Инцидент произошёл вечером 1 мая возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. В правоохранительные органы поступила информация о конфликте между молодыми людьми.
«Через несколько минут на место происшествия прибыл наряд Росгвардии и задержал двух подростков, которые около входа в ТРЦ повздорили с несовершеннолетним и напали на него», — говорится в сообщении. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края мужчина напал на 13-летнего школьника. По словам соседей, дети сидели в подъезде. На шум вышел жилец и погнался за ребятами с ложкой для обуви. Один подросток получил травмы.
