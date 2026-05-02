В Запорожской области за сутки сбили 17 украинских беспилотников

«В ходе воздушной разведки расчёты мобильных огневых групп и огневых засад зафиксировали массовый пролёт вражеских БПЛА над населёнными пунктами региона. Уничтожено пять беспилотников самолётного типа и двенадцать FPV-дронов противника», — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Балицкий добавил, что власти продолжают мониторить оперативную обстановку.
Ранее в Хомутовском районе Курской области беспилотник атаковал автомобиль с семьёй из Белгородской области. Пострадавшим оказали первую помощь. Машина полностью уничтожена.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.