Женщина ранена при ударе БПЛА по жилому дому в Белгородской области

Женщина получила ранения при ударе БПЛА по жилому дому в селе Зиборовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшая получила осколочные ранения и закрытый перелом руки. Для обследования и лечения ее доставили в больницу № 2 Белгорода.

При налете беспилотников на регион повреждения получили машины, фасады домов, здания предприятия, заборы, окна. В селе Рождественка от удара дрона сгорел частный дом.

По данным Минобороны России, с 14:00 по 20:00 мск над регионами России сбили 176 дронов. Среди регионов, над которыми уничтожили дроны, ведомство перечислило в том числе Белгородскую область.

