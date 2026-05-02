Очищенный от нефтепродуктов пляж в Туапсе откроют к 1 июня

Местные власти пообещали полностью подготовить пляжную зону в Туапсе, загрязнённую после атаки беспилотников, к началу курортного сезона. Работы планируют завершить к 1 июня, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Источник: Life.ru

Нефтяные пятна появились на побережье после пожаров на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале, которые произошли из-за ударов дронов. Сейчас специалисты продолжают устранять последствия.

«Курортный сезон будет. Наша береговая линия тянется почти на 90 километров. Проблемы на одном пляже не отразятся на работе остальных. Тот участок, который пострадал, мы приведём в порядок к первому июня. Туристы смогут им пользоваться», — рассказал Бойко в эфире программы «Соловьев Live».

Напомним, пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать. В период ЧП власти приняли решение об эвакуации жителей из домов, прилегающих к предприятию. В Туапсинском округе был введён режим чрезвычайной ситуации. Для скорейшей ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры привлекаются дополнительные силы. Параллельно идут работы по защите морского побережья: планируется укрепить береговую линию и смонтировать специальные боновые заграждения на воде, чтобы локализовать возможные разливы нефтепродуктов.

