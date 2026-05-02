Трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом в Калужской области

Сегодня на юго-западе Свердловской области в городе Нижние Серги пассажирский автобус врезался в жилое здание. По свидетельствам очевидцев, водителю внезапно стало плохо за рулём, после чего транспортное средство потеряло управление и наехало на стену дома — в этот момент внутри находились пассажиры.