«Страна.ua»: Во Львове мужчина в плаще открыл стрельбу по прохожим

Напомним, в апреле в Голосеевском районе Киева произошёл вооружённый инцидент, квалифицированный как теракт. Нападавший открыл стрельбу по прохожим, затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Прибывший спецназ ликвидировал стрелявшего. По данным мэра Виталия Кличко, жертвами атаки стали семь человек, ещё семеро находятся в больницах, некоторые в тяжёлом состоянии. Глава МВД уточнил, что нападавший использовал зарегистрированное оружие, и назначил служебное расследование действий полиции.