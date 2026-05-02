Эхо войны в Южном Медведково: обнаруженный на Ясном проезде предмет оказался боеприпасом

На северо-востоке Москвы в районе Южное Медведково экстренные службы, как сообщает Москва-24, провели операцию по обезвреживанию опасной находки. Обнаруженный местными жителями возле жилых домов на Ясном проезде подозрительный предмет, который сначала показался похожим на гранату, после прибытия специалистов был идентифицирован как боеприпас времен Великой Отечественной войны с запалом. После чего на место немедленно выехали сотрудники полиции, которые оперативно оцепили прилегающую территорию, обеспечив безопасность граждан.
Ситуация развивалась по стандартному для таких случаев протоколу: после того как встревоженные жители вызвали полицию, Ясный проезд был перекрыт, доступ любопытных к месту обнаружения предмета ограничили. На место происшествия прибыли не только сотрудники правопорядка, но и специально обученные саперы, а также кинологи со служебными собаками, которые должны были исключить наличие других взрывоопасных предметов по соседству. Основной задачей специалистов было подтверждение или опровержение наличия взрывоопасных элементов в найденном предмете, и после тщательного осмотра версия о боеприпасе подтвердилась.
В настоящий момент опасная находка находится под охраной полиции. Сотрудники правоохранительных органов ожидают прибытия представителей военной комендатуры, которым и будет передан боеприпас времен Великой Отечественной войны для его дальнейшего изучения и последующего уничтожения на специальном полигоне. Жителям близлежащих домов, которые были вынуждены наблюдать за работой спецслужб из окон или со стороны оцепления, ничего не угрожает, так как боеприпас, несмотря на наличие запала, не был потревожен и находился в стабильном состоянии.
Специалисты рекомендуют гражданам при обнаружении любых предметов, похожих на боеприпасы или взрывные устройства, ни в коем случае не прикасаться к ним, не пытаться их перемещать или разбирать, а немедленно сообщать о находке в полицию по телефону 102 или в единую службу спасения по номеру 112.
