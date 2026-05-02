В Подмосковье при падении обломков беспилотника погиб мужчина

В деревне Чернево под Волоколамском при падении обломков БПЛА погиб мужчина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Мужчина погиб в деревне Чернево Волоколамского округа после падения обломков БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в субботу над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито шесть БПЛА — над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной, один — подавлен РЭБ.

«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на всех местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.

