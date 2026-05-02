В Петербурге завели дело против напавшего на мужчину с ножом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Следственный отдел Фрунзенского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который вечером 30 апреля нанес три удара ножом мужчине 1971 года рождения. Об этом сообщается в официальном канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в «Максе».
«Установлено, что вечером 30.04.2026 обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на ул. Софийская, нанес мужчине 1971 года рождения не менее трех ударов ножом в область расположения жизненно важных органов — шею и живот», — говорится в сообщении. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.
Обвиняемый является уроженцем Костромской области. Его задержали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).