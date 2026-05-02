Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге завели дело против напавшего на мужчину с ножом

Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Следственный отдел Фрунзенского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который вечером 30 апреля нанес три удара ножом мужчине 1971 года рождения. Об этом сообщается в официальном канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в «Максе».

«Установлено, что вечером 30.04.2026 обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на ул. Софийская, нанес мужчине 1971 года рождения не менее трех ударов ножом в область расположения жизненно важных органов — шею и живот», — говорится в сообщении. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Обвиняемый является уроженцем Костромской области. Его задержали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).