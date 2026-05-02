Губернатор Воробьев: В Подмосковье при атаке БПЛА погиб мужчина

Над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ были сбиты шесть беспилотников. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, аппараты были уничтожены над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
— К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь, — написал губернатор в МАКС.
2 мая дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Курской области. В результате атаки пострадали три человека. У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги.
В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами.