Губернатор Воробьев: В Подмосковье при атаке БПЛА погиб мужчина

Над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ были сбиты шесть беспилотников. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, аппараты были уничтожены над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В деревне Чернево Волоколамского округа в результате инцидента погиб 77-летний мужчина.

— К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь, — написал губернатор в МАКС.

2 мая дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Курской области. В результате атаки пострадали три человека. У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги.

В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь уничтожили 215 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

