Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье 77-летний пенсионер погиб при атаке БПЛА ВСУ

В деревне Чернево в Подмосковье при атаке БПЛА ВСУ погиб 77-летний мужчина.

В деревне Чернево в Волоколамском округе Московской области при атаке БПЛА ВСУ погиб 77-летний мужчина. Об этом в субботу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он выразил соболезнования родным и близким пенсионера и обещал, что власти Московской области обязательно окажут семье всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что 2 мая силы ПВО сбили над Московской областью шесть украинских беспилотников. Дроны перехватили над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Один БПЛА был подавлен РЭБ.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

Напомним, в министерстве обороны 2 мая сообщили, что силы ПВО за шесть часов сбили над 12 регионами России 146 дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше