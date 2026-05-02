В Подмосковье 77-летний пенсионер погиб при атаке БПЛА ВСУ

В деревне Чернево в Волоколамском округе Московской области при атаке БПЛА ВСУ погиб 77-летний мужчина. Об этом в субботу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Он выразил соболезнования родным и близким пенсионера и обещал, что власти Московской области обязательно окажут семье всю необходимую помощь.
Воробьев добавил, что 2 мая силы ПВО сбили над Московской областью шесть украинских беспилотников. Дроны перехватили над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Один БПЛА был подавлен РЭБ.
На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.
Напомним, в министерстве обороны 2 мая сообщили, что силы ПВО за шесть часов сбили над 12 регионами России 146 дронов ВСУ.