В Подмосковье мужчина погиб при падении обломков БПЛА

77-летний мужчина погиб при падении обломков беспилотника в деревне Чернево Волоколамского округа в Подмосковье. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам господина Воробьева, над областью за день сбили шесть БПЛА. Их уничтожили над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь. На всех местах падения обломков работают экстренные оперативные службы.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня на подлете к Москве было уничтожено девять БПЛА. Последний раз он сообщал об уничтожении дрона — около 14:30 мск.

