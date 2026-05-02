Силы ПВО за шесть часов сбили 146 дронов ВСУ над регионами России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 146 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки на регионы страны происходили в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Под ударом оказались 12 областей — Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тульская, Челябинская и Московский регион.

В этот же день в Подмосковье при атаке украинских беспилотников погиб 77-летний мужчина. Трагедия произошла в Чернево Волоколамского округа.

Кроме того, 2 мая дрон ВСУ ударил по автомобилю с семьей в Курской области. В результате пострадали три человека — двое мужчин и женщина.