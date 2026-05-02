Ржавый боеприпас времён ВОВ найден в Москве

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области печник едва не подорвался при демонтаже печи в заброшенном доме советского генерала авиации. Мастер заметил бутыль с керосином, детонатор и подозрительные провода, уходящие в подвал. По версии следствия, тайник мог быть оборудован ещё при жизни хозяина дома. Дочь генерала, которой дом достался в наследство ещё в 1997 году, решила сделать ремонт спустя десятилетия запустения и не подозревала о самодельной бомбе в печи.