Ржавый боеприпас времён ВОВ найден в Москве

По информации ведомства, находка представляет собой объект со следами коррозии, внешне напоминающий старый снаряд или мину. На данный момент специалисты проводят на месте необходимые мероприятия.
«Предварительно, обнаружен предмет предположительно схожий с боеприпасом Великой Отечественной войны со следами коррозии», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Информация о том, какой именно тип боеприпаса найден, в каком состоянии он находится и представлял ли реальную угрозу для местных жителей, пока не уточняется. Территория вокруг места обнаружения была оцеплена для обеспечения безопасности. Дальнейшую судьбу снаряда определят сапёры.
Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области печник едва не подорвался при демонтаже печи в заброшенном доме советского генерала авиации. Мастер заметил бутыль с керосином, детонатор и подозрительные провода, уходящие в подвал. По версии следствия, тайник мог быть оборудован ещё при жизни хозяина дома. Дочь генерала, которой дом достался в наследство ещё в 1997 году, решила сделать ремонт спустя десятилетия запустения и не подозревала о самодельной бомбе в печи.
