Ржавый боеприпас времён ВОВ найден в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружен предмет, который, по предварительным данным, может оказаться боеприпасом времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, находка представляет собой объект со следами коррозии, внешне напоминающий старый снаряд или мину. На данный момент специалисты проводят на месте необходимые мероприятия.

«Предварительно, обнаружен предмет предположительно схожий с боеприпасом Великой Отечественной войны со следами коррозии», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Информация о том, какой именно тип боеприпаса найден, в каком состоянии он находится и представлял ли реальную угрозу для местных жителей, пока не уточняется. Территория вокруг места обнаружения была оцеплена для обеспечения безопасности. Дальнейшую судьбу снаряда определят сапёры.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области печник едва не подорвался при демонтаже печи в заброшенном доме советского генерала авиации. Мастер заметил бутыль с керосином, детонатор и подозрительные провода, уходящие в подвал. По версии следствия, тайник мог быть оборудован ещё при жизни хозяина дома. Дочь генерала, которой дом достался в наследство ещё в 1997 году, решила сделать ремонт спустя десятилетия запустения и не подозревала о самодельной бомбе в печи.

