В Томской области горит целое село, огонь охватил 2,5 тысячи квадратов

Пламя охватило несколько жилых домов и нежилых построек. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в посёлке Высокий (ХМАО) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек, включая четверых детей. Сигнал поступил в 01:58, огонь удалось взять под контроль к 03:06. Предварительная причина — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами.
