В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА объявлен на территории Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области по всей территории», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Возможно понижение скорости мобильного интернета в области, отметил губернатор.
