ПВО отразила налёт десяти украинских дронов на Смоленскую область

Ранее Life.ru сообщал, что за шесть часов над Россией сбили 146 украинских дронов. Дроны уничтожили в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Смоленской, Челябинской областями, а также над Московским регионом.