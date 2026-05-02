Задержан мужчина, отравивший детское питание крысиным ядом ради двух миллионов евро

Операцию по задержанию провели в Зальцбурге. По предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Согласно версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах. Он добавлял в банки крысиный яд и возвращал товар на полки. Отравленные банки HiPP обнаружили и изъяли в Чехии, Словакии и австрийской федеральной земле Бургенланд. У всех банок были отличительный признак — белая наклейка с красным кругом на дне.