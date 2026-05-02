На Украине задержали боевиков «Волков Да Винчи» за избиение и похищение мужчины

Пострадавший был найден в бессознательном состоянии, он госпитализирован.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Украинская полиция после огласки в СМИ задержала военных из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи», которые избили и похитили мужчину за отказ продать им алкоголь.

Согласно информации, опубликованной на странице полиции Днепропетровской области в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет.

По данным досудебного расследования, они приехали на машине в магазин в городе Шахтерское 1 мая около 23:40 (совпадает с мск). В помещении находились охранница и ее знакомый. Военные устроили конфликт, который перерос в драку с 20-летним мужчиной. Боевики избили потерпевшего, затем посадили его в бессознательном состоянии в свой автомобиль и уехали. Они также произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина, в результате поврежден фасад, возникло возгорание.

Пострадавший был найден полицейскими в бессознательном состоянии, он госпитализирован. Уточняется, что военные скрывались в соседнем населенном пункте. В батальоне «Волки Да Винчи» со своей стороны заявили, что проводят внутренне расследование.

2 мая информация об инциденте широко разошлась в украинских СМИ. По данным издания «Страна», военные избили и похитили мужчину за отказ продать им алкоголь, его подвергли пыткам и выбросили из машины на окраине города. При этом отмечалось, что сотрудники полиции не спешат привлекать военных к ответственности.