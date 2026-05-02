Sky: в Лондоне при стрельбе пострадали четыре человека

В ночь с 1 на 2 мая в районе Брикстон неизвестный открыл огонь из машины в сторону места, где проходила барбекю-вечеринка с большим количеством людей. Один из пострадавших — 25-летний мужчина — находится в критическом состоянии. Жизни остальных пострадавших мужчин в возрасте 21 года, 47 лет и 70 лет ничто не угрожает.