Sky: в Лондоне при стрельбе пострадали четыре человека

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Лондона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.
В ночь с 1 на 2 мая в районе Брикстон неизвестный открыл огонь из машины в сторону места, где проходила барбекю-вечеринка с большим количеством людей. Один из пострадавших — 25-летний мужчина — находится в критическом состоянии. Жизни остальных пострадавших мужчин в возрасте 21 года, 47 лет и 70 лет ничто не угрожает.
На данный момент полиция не производила задержаний. В правоохранительных органах назвали произошедшее «актом беспорядочного насилия».