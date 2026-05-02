Жителя Сочи задержали за ранение подростка из пневматики

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Житель Сочи стал фигурантом уголовного дела после ранения 14-летнего подростка из пневматики, он задержан. Мальчик госпитализирован, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
«По данным следствия, днем 30 апреля 55-летний житель Сочи в помещении многоквартирного дома на улице Гагарина из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматического оружия в сторону двора дома, попав в 14-летнего подростка. Несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения в виде ранения руки и груди, он был госпитализирован. Благодаря слаженной работе следователя и криминалиста СК РФ по краю во взаимодействии с оперативниками личность стрелявшего была установлена в кратчайший срок, он задержан», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), фигуранту предъявлено соответствующее обвинение. По месту жительства обвиняемого был произведен обыск, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
Угроз жизни и здоровью подростка нет.