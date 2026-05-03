У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Ранее Life.ru писал, что у берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 30 километрах от города Обихиро с населением 173 тысячи человек, очаг залегал на глубине 83 километров. Угроза цунами также не объявлялась.