Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение, которое ощутили на острове Парамушир. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: Life.ru

Подземные толчки зафиксировали в 05:01 по местному времени 3 мая (21:01 по Москве 2 мая). Эпицентр находился в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска, который расположен на острове Парамушир.

«Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 05.01 3 мая. Очаг располагался на глубине 11 километров», — рассказала сейсмолог.

По словам Семеновой, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 2 балла. Тревога цунами после землетрясения не объявлялась. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Life.ru писал, что у берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 30 километрах от города Обихиро с населением 173 тысячи человек, очаг залегал на глубине 83 километров. Угроза цунами также не объявлялась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.