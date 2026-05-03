В Сочи задержали мужчину, выстрелившего в подростка из окна дома

Ранее Life.ru писал, что в Челябинске задержали троих подростков, устроивших стрельбу из газового пистолета в трамвае. В ходе конфликта пострадал один из пассажиров. Стрелявшими оказались парни 18, 17 и 16 лет. Отцу 16-летнего нарушителя уже выписали штраф за неисполнение родительских обязанностей от 500 до 2 тысяч рублей.