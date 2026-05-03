Sky News: Четыре человека пострадали при стрельбе в Лондоне

В результате атаки ранения получили четверо мужчин разного возраста, что характеризует произошедшее как акт неизбирательного насилия в отношении мирных граждан. Самый молодой пострадавший — 21-летний юноша, также пулевые ранения получили мужчины 47 лет и 70 лет, однако их жизни, по оценкам врачей, ничего не угрожает. В критическом состоянии находится 25-летний мужчина, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями, и сейчас медики борются за его жизнь. Все четверо были оперативно доставлены в близлежащие больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.