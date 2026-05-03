Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на площади 2,5 тысячи «квадратов» произошел в томском селе Новоильинка

Несколько жилых домов и нежилых строений загорелись в селе Новоильинка Шегарского района Томской области. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Несколько жилых домов и нежилых строений загорелись в селе Новоильинка Шегарского района Томской области. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Огонь охватил ряд жилых и нежилых строений. В данный момент пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, — уточнили в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Специалисты продолжают работу по ликвидации возгорания.

В этот же день семья из семи человек погибла в пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Причиной стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Кроме того, 1 мая ферма с животными загорелась в селе Ольгово Дмитровского городского округа Московской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше