Пожар на площади 2,5 тысячи «квадратов» произошел в томском селе Новоильинка

Несколько жилых домов и нежилых строений загорелись в селе Новоильинка Шегарского района Томской области. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
— Огонь охватил ряд жилых и нежилых строений. В данный момент пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, — уточнили в сообщении.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Специалисты продолжают работу по ликвидации возгорания.
В этот же день семья из семи человек погибла в пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Причиной стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Кроме того, 1 мая ферма с животными загорелась в селе Ольгово Дмитровского городского округа Московской области. По предварительным данным, никто не пострадал.