ДТП с лосем под Новгородом привело к летальному исходу: мужчина погиб при наезде на животное

Вечером 2 мая в Новгородской области случилось ЧП. 25-летний мужчина погиб в ДТП с участием лося. Водитель наехал на животное на территории Старорусского округа региона. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции МОМВД РФ «Старорусский».
Известно, что водитель управлял автомобилем Lada Granta. Он погиб от полученных травм до приезда скорой помощи.
«Молодой человек 2000 г.р., управляя а/м “Лада Гранта”, совершил наезд на дикое животное (лось), которое перебегало проезжую часть дороги», — сказано в материале.
В пятницу, 1 мая, массовая авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошла под Екатеринбургом. Водитель «Рено» из-за дождя не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу. Всего в аварии погибли четыре подростка.