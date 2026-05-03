Бойко рассказал о подготовке к предстоящему туристическому сезону в пострадавшем при налете БПЛА Туапсе

В Туапсе после налетов украинских дронов очищают пострадавший пляж. К 1 июня работы будут завершены, туристическое место приведут в порядок. Об этом проинформировал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live».
Он уведомил, что последствия атак дронов продолжают устранять. При этом курортный сезон будет, отметил глава округа.
«То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заверил Сергей Бойко.
В городе в ночь на 1 мая произошло новое возгорание. Пожар зафиксировали на территории морского терминала. Продолжается также операция по сбору нефтепродуктов на пляже. Задействовано почти 800 человек.