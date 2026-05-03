Мужчина открыл стрельбу по 14-летнему подростку в центре Сочи

Мужчина в Сочи выстрелил в 14-летнего подростка из оружия, находясь в квартире одного из домов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
— Фигурант, находясь в помещении многоквартирного дома, из хулиганских побуждений произвел один выстрел в сторону двора, — уточнили в сообщении ведомства.
Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами руки и груди. Позже следователи выяснили, что стрелком оказался 55-летний местный житель.
В настоящее время его задержали и предъявили обвинение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
30 апреля силовики также задержали двух мужчин, один из которых выстрелил из сигнального пистолета около бара в Пятничном переулке в Москве.
Кроме того, 27 апреля стрельба произошла около ТЦ на 19-м километре МКАД в Москве. Там не поделили парковочное место двое водителей. Один из них достал травмат и выстрелил в оппонента.