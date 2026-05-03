Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина открыл стрельбу по 14-летнему подростку в центре Сочи

Мужчина в Сочи выстрелил в 14-летнего подростка из оружия, находясь в квартире одного из домов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчина в Сочи выстрелил в 14-летнего подростка из оружия, находясь в квартире одного из домов. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

— Фигурант, находясь в помещении многоквартирного дома, из хулиганских побуждений произвел один выстрел в сторону двора, — уточнили в сообщении ведомства.

Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами руки и груди. Позже следователи выяснили, что стрелком оказался 55-летний местный житель.

В настоящее время его задержали и предъявили обвинение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

30 апреля силовики также задержали двух мужчин, один из которых выстрелил из сигнального пистолета около бара в Пятничном переулке в Москве.

Кроме того, 27 апреля стрельба произошла около ТЦ на 19-м километре МКАД в Москве. Там не поделили парковочное место двое водителей. Один из них достал травмат и выстрелил в оппонента.