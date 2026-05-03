Над Тульской областью за вечер сбили пять украинских дронов

Очередную попытку атаки на центральные регионы России предприняли украинские военные 3 мая. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о работе средств противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

По словам главы региона, подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией области.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено ещё пять украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил Миляев.

Губернатор также напомнил жителям телефоны экстренных служб: 01, 101, 112. И предупредил, что опасность атак БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что за шесть часов российские ПВО уничтожили 146 украинских дронов над Россией. Вражеские беспилотники сбивали над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Вологодской, Липецкой, Новгородской, Смоленской и Челябинской областями.

