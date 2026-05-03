Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 мая сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении градоначальника, опубликованном в мессенджере «Макс» в 00:24 мск.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников в небе над регионом. Кроме того, десять БПЛА были уничтожены в Смоленской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше