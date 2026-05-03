Собянин: Силы ПВО Минобороны уничтожили БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее в Подмосковье при атаке украинских беспилотников погиб 77-летний мужчина. Трагедия произошла в Чернево Волоколамского округа.
Кроме того, 1 мая дрон ВСУ ударил по вышке цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. По словам главы региона Александра Хинштейна, профильные специалисты приступили к работам.