Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. В своем сообщении, опубликованном в «Максе», градоначальник уточнил, что на месте падения обломков дрона в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на территории Москвы в результате этого инцидента пока не поступало.