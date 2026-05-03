В Киеве отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Киеве, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Сообщалось о нескольких взрывах в украинской столице.
В красной зоне находятся Днепропетровская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
