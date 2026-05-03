Самому младшему из погибших при пожаре в ХМАО детей был год

Самому младшему из детей, погибших при ночном пожаре в посёлке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), исполнился один год с небольшим. Старшему подростку было 15 лет. Информацию уточнили в силовых структурах региона.

Источник: Life.ru

«При пожаре погибли дети 2011, 2013, 2015 годов рождения. Ещё одному был год с небольшим», — приводит комментарий источника ТАСС.

Напомним, в посёлке Высокий (входит в состав города Мегион) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек. Среди погибших были четверо детей. Сигнал о возгорании поступил в 01:58. Пожарные взяли огонь под контроль к 03:06. Предварительная причина трагедии — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

