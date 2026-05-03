Самому младшему из погибших при пожаре в ХМАО детей был год

Напомним, в посёлке Высокий (входит в состав города Мегион) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек. Среди погибших были четверо детей. Сигнал о возгорании поступил в 01:58. Пожарные взяли огонь под контроль к 03:06. Предварительная причина трагедии — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.