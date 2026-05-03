Иордания нанесла удары по складам оружия в Сирии

ДОХА, 3 мая — РИА Новости. Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra.

Источник: AP 2024

«Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании», — отметило министерство.

По его данным, операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании.

