В Новгородской области водитель погиб, наехав на лося

В Старорусском округе Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и дикого животного. Авария случилась вечером на трассе Шимск — Старая Русса — Холм, где водитель Lada Granta столкнулся с лосем, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД региона.
За рулём автомобиля находился 25-летний мужчина. После наезда машина получила серьёзные повреждения, а сам водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Иркутской области 10-летний мальчик, катавшийся на велосипеде, погиб, попав под грузовик. По факту аварии началась проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.