Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое боевиков «Волков Да Винчи» избили мирного жителя под Днепропетровском

Украинская полиция задержала троих военнослужащих батальона «Волки Да Винчи». Им инкриминируют нападение на мирного жителя. Инцидент произошёл в городе Шахтерское Днепропетровской области 1 мая.

По данным следствия, военные приехали в магазин. Между ними и 20-летним парнем вспыхнул конфликт. Причина — отказ продать алкоголь. Мужчину избили, в бессознательном состоянии посадили в автомобиль и увезли. Злоумышленники также открыли стрельбу из автомата по фасаду здания.

Пострадавшего обнаружили полицейские в соседнем населённом пункте. Он был без сознания. Его госпитализировали. В батальоне «Волки Да Винчи» заявили о начале внутреннего расследования.

Задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Им грозит наказание по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщили в региональной полиции.

Ранее сообщалось, что веннослужащим элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказали расстреливать отступающих товарищей. Как рассказал пленный Павел Федько, «функцию заградотряда» мог выполнить любой боец, а потому бежать бесполезно.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.