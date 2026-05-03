В Новгородской области молодой водитель разбился насмерть в ДТП с лосём

Смертельное ДТП произошло вечером в субботу на трассе «Шимск — Старая Русса — Холм» в Новгородской области. 25-летний мужчина за рулём Lada Granta наехал на лося. От удара водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД региона.

Источник: Life.ru

Парень погиб до приезда бригады скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее в Приморье 27-летний водитель без прав устроил ДТП: он пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Шофёра оштрафовали за выезд на встречку и езду без страховки, ему назначили медосвидетельствование. Проводится проверка.

