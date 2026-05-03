В Сочи после хулиганской стрельбы мужчины из пневматики пострадал подросток

В Сочи 14-летний подросток получил ранения после выстрела из пневматического оружия, произведённого местным жителем. Об этом сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома, после чего пострадавшего с травмами руки и груди доставили в больницу. По данным врачей, угрозы его жизни нет.
Следствие установило, что выстрел был сделан днём 30 апреля из помещения жилого дома на улице Гагарина. По версии правоохранителей, 55-летний мужчина открыл стрельбу из хулиганских побуждений после незначительного конфликта и попал в находившегося во дворе подростка.
Подозреваемого оперативно задержали, а во время обыска у него изъяли оружие, предположительно использованное при нападении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, расследование продолжается под контролем следственных органов.
