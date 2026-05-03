В Петербурге мужчина трижды ударил знакомого ножом в шею и живот

Ранее Life.ru писал, что в Курске женщина пырнула знакомого ножом из-за спора о кожаной куртке. Инцидент произошёл в квартире после застолья. Мужчина уверял, что его куртка из натуральной кожи, а женщина сомневалась. Чтобы доказать свою правоту, потерпевший взял хозяйственный нож, провёл им по куртке, а затем передал орудие женщине.