Силы ПВО уничтожили пять БПЛА в Тульской области

В Тульской области силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировано повреждений жилых домов, объектов инфраструктуры или других разрушений.
Региональные власти и экстренные службы продолжают контролировать обстановку, проверяя территории, где могли упасть обломки беспилотников.
Ранее над территорией Смоленской области были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.