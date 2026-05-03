Жители Ленобласти сообщили о звуках беспилотников, летящих к Петербургу

Ночью в Ленинградской области заметили движение беспилотников в направлении Санкт-Петербурга. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы из разных населённых пунктов сообщили, что слышали характерный звук пролёта БПЛА. Также поступали сведения о нескольких взрывах. Наблюдатели утверждают, что машины двигались в сторону Северной столицы.

Перед этим временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Пулково. Аналогичные меры безопасности применялись и в Пскове. Это стандартная практика при потенциальной угрозе для гражданской авиации.

Официального подтверждения атаки на момент публикации новости не поступало.

