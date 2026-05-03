В аэропорту Внуково ввели временные ограничения вслед за Шереметьево

В московском аэропорту Внуково приостановили взлет и посадку самолётов. Информацию об этом распространила Росавиация.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что введены временные ограничения. Мера коснулась как приёма, так и выпуска воздушных судов.

Причиной названа забота о безопасности полетов. Другие подробности на данный момент не приводятся.

Представители воздушной гавани пока не комментировали, сколько времени продлится действие запрета. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями на табло и сохранять спокойствие.

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании обязаны информировать клиентов. Информация уточняется.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Шереметьево.

