У берегов Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

В Северо-Курильске жители могли ощутить подземные толчки силой 2 балла.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 у побережья северной группы Курильских остров в Тихом океане, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Оно произошло 3 мая в 05:01 по местному времени (2 мая 21:01 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — залегал на глубине 11 километров.

Начальник сейсмостанции Елена Семенова, слова которой приводит РИА Новости, уточнила, что в Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение силой 2 балла. Опасность цунами на архипелаге не объявлялась.

Напомним, 27 апреля в префектуре Хоккайдо на севере Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро, где проживают более 170 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине примерно 79 километров.