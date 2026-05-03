У берегов Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,2

Напомним, 27 апреля в префектуре Хоккайдо на севере Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 30 километрах к юго-западу от города Обихиро, где проживают более 170 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине примерно 79 километров.