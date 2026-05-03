В Лондоне при стрельбе из автомобиля пострадали четыре человека

На юге Лондона произошла стрельба из автомобиля, в результате которой пострадали четыре человека. Среди раненых оказался пожилой мужчина, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Наиболее тяжелые травмы получил 25-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как критическое. Остальные пострадавшие также получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия. На данный момент информации о задержании подозреваемых не поступало.
Ранее в Сочи 14-летний подросток получил ранения после выстрела из пневматического оружия, произведённого местным жителем.