Собянин: силы противовоздушной обороны отразили новую атаку

Сергей Собянин сообщил об очередном успешном перехвате беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону Москвы. В своем канале на платформе «Макс» мэр столицы написал, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили еще один БПЛА, предотвратив его возможное попадание по городской инфраструктуре. Информации о разрушениях или жертвах на земле в результате этого инцидента не поступало, что говорит о высокой эффективности работы средств ПВО.