Собянин: силы противовоздушной обороны отразили новую атаку

Сергей Собянин сообщил об очередном успешном перехвате беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону Москвы. В своем канале на платформе «Макс» мэр столицы написал, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили еще один БПЛА, предотвратив его возможное попадание по городской инфраструктуре. Информации о разрушениях или жертвах на земле в результате этого инцидента не поступало, что говорит о высокой эффективности работы средств ПВО.
На месте падения обломков сбитого дрона уже работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия по ликвидации возможных последствий. Это уже не первая воздушная тревога за последние сутки: ранее мэр сообщал об уничтожении другого беспилотника, летевшего в том же направлении.
