Жительница Белгородской области пострадала в результате атаки дрона ВСУ по региону

Жительница Белгородской области получила ранения при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал частное домовладение в селе Зиборовка Шебекинского округа.
— Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки, — уточнил глава региона в Telegram-канале.
Врачи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в больницу № 2 Белгорода, где она пройдет обследование и лечение.
1 мая нефтяной морской терминал в Туапсе вспыхнул после атаки украинских БПЛА в четвертый раз за две недели. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека и 25 единиц техники.