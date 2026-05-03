Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области уничтожено 35 БПЛА

В Ленинградской области сбили 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 3 мая сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

«Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 35 БПЛА в Ленинградской области», — указано в публикации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что боевая работа продолжается. Других подробностей не приводится.

Дрозденко 30 апреля сообщил, что доложил заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву о работе ПВО в регионе. Он также рассказал об осмотре учебного центра Ленинградского военного округа, где готовят операторов беспилотных систем и увеличили выпуск курсантов до 150 человек в месяц.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше