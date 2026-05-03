Фигуранток дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево уже судили за кражи

Так, Зоя Череповская в 2021 году получила срок за две кражи с проникновением в жилище. В первом случае она представилась сотрудницей газовой службы, вошла в квартиру пожилого мужчины и пока он промывал конфорки — похитила 195 тысяч рублей. Во втором эпизоде она с сообщницей зашла к пенсионерке под предлогом помощи с сумками. Пока хозяйка отвлекалась, женщины унесли со стола 50 тысяч рублей. Суд приговорил Череповскую к четырём годам колонии общего режима.